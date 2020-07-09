Представители Красного Креста встретились с Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым

Представители Международного Комитета Красного Креста в очередной раз встретились с лицами, которые оказались в плену сепаратистов в ходе нагорно-карабахского конфликта, сообщила в четверг Trend руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства Красного Креста Илаха Гусейнова.

Представители структуры в апреле, мае и июне вновь посетили лиц, плененных в ходе нагорно-карабахского конфликта: «Мы продолжаем регулярно посещать этих лиц. В соответствии со своим мандатом Красный Крест организует визиты с целью мониторинга условий содержания и обращения с заложниками и содействия обеспечению связи задержанных лиц с их семьями».

Напомним, что в июле 2014 года во ходе проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров взяты в заложники. Все они намеревались посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый «суд» приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева — к 22-м годам лишения свободы.