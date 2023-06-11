Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Петер Михалко выразил благодарность Баку за передачу Киеву очередной партии гуманитарной помощи.

Как передает Report, соответствующую публикацию дипломат разместил на своей странице в Twitter.

«Выражаю глубокую признательность и благодарность Азербайджану за отправку очередной гуманитарной помощи Украине. Это помогает противостоять последствиям страшного преступления, разрушения Каховской дамбы (плотины Каховской ГЭС).

Российские агрессоры будут привлечены к ответственности. Уничтожение гражданской инфраструктуры является военным преступлением», — написал П.Михалко.