Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Бужар Османи совершит визит в регион Южного Кавказа.

Как передает # со ссылкой на ОБСЕ, он посетит Грузию, Азербайджан и Армению 10-13 апреля для встреч с госчиновниками, парламентариями, представителями гражданского общества и другими.

«Поездка нацелена на укрепление сотрудничества между ОБСЕ, Грузией, Азербайджаном и Арменией, решение существующих вызовов безопасности и содействие миру и стабильности посредством диалога в регионе Южного Кавказа», — отмечает ОБСЕ.