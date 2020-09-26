Предложение Зурабишвили: Обойтись без навязчивого посредника

Во время состоявшегося только что визита нового главы МИД Азербайджана в Тбилиси обсуждалось много разных тем сотрудничества с соседней страной, на разных уровнях. Но один момент переговоров Джейхуна Байрамова с президентом Грузии Саломе Зурабишвили привлек особое внимание. Стороны обсудили непростую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

«В ходе встречи министр иностранных дел Азербайджана еще раз зафиксировал твердую поддержку Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Грузии. В свою очередь, президент Грузии выразила поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», — говорится в официальных сводках.

После чего президент Зурабишвили озвучила свое предложение – по ее словам, Грузия готова, в случае желания сторон, стать платформой для содействия миру и стабильности в регионе.

То есть, если задуматься, фактически она предлагает Азербайджану и Армении то ли отказаться от посредников, то ли начать действовать параллельно принятому формату переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. И в принципе, это ведь действительно возможность для попытки сделать шаги в обход Минской группы, которую уже многие политологи в открытую называют форматом, продавшимся России. То есть, попытка обойтись без Кремля, встречаясь и обсуждая свои проблемы на земле соседа.

Ясно, что это очень разозлит Москву — но тем и лучше — это будет лишняя возможность показать всему миру, что именно Россия претендует на монополию контроля над карабахским конфликтом, что само по себе вообще-то недопустимо.

Возможность и пользу такого изменения, расширения переговорного процесса прокомментировал # политолог, депутат ММ Расим Мусабеков:

— Такие встречи, без участия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и каких-либо иных посредников, в практике армяно-азербайджанских переговоров были. Когда с армянской стороны был назначен Жирайр Либаридян — в качестве спецпредставителя президента Армении, а с азербайджанской стороны Вафа Гулузаде. Они встречались систематически и пытались продвинуть переговорный процесс вперед. Но, несмотря на высочайшую квалификацию, статус и информированность этих переговорщиков, к сожалению, прорыв в урегулировании достигнут не был.

То есть, если будет такое желание у армянской и у азербайджанской стороны начать диалог посредством спецпредставителей, то это возможно. Тбилиси, как место для встреч, удобно с точки зрения доступности в условиях пандемии коронавируса. Хотя раньше предпочитали встречаться в Европе. То есть, в местах, где, скажем так, российским спецслужбам сложнее организовать прослушивание конфиденциальных переговоров представителей сторон.

Я думаю, и сейчас в Тбилиси обеспечить эту конфиденциальность достаточно сложно. Но, тем не менее, в условиях пандемии столица Грузии удобное с точки зрения логистики место, и в соответствии с предложением Саломе Зурабишвили вполне может быть рассмотрено сторонами.

Однако я хочу обратить внимание еще и на то, что проблема в конечном итоге не в том, чтобы встречаться, минуя Россию и других сопредседателей Минской группы. Проблема заключается в том, что Арменией урегулирование конфликта больше понимается как возможность легализовать, хотя бы частично, осуществленные территориальные захваты в Азербайджане. То есть, Нагорный Карабах и парочку районов они хотят прихватить. А это абсолютно неприемлемо для Азербайджана.

И выйти из этого тупика оказывается пока невозможным ни в формате Минской группы, ни посредством двусторонних переговоров.

Хотя, напомню, что в свое время позиции Либаридяна и Вафы Гулузаде удалось очень сильно сблизить, но, тем не менее, осуществить прорыв не удалось. Это было еще во времена Левона Тер-Петросяна, который, в общем, понимал необходимость достижения компромисса и мирного урегулирования — потому что без этого Армения выживать может, а развиваться – нет.