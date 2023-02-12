Посольство Пакистана и Azeri Home Chef впервые провели в Баку Kinnow Fest.

Праздник в честь желтого цитрусового — мандарина сорта кинноу предполагался как масштабное событие, однако из — из стихийного бедствия в Турции и многочисленных жертв, организаторы провели все в камерном формате:

«К сожалению, перенести фестиваль вообще мы не могли. Специально для нашего мероприятия из Пакистана привезли свыше 200 кг мандаринов. Они бы просто начали портиться», — говорит # создатель и руководитель Azeri Home Chef Фахранда Гасанзаде.

Активисты и шеф повара Azeri Home Chef приготовили на фестиваль 12 блюд, в каждом из которых присутствует мандарин кинноу. Сладкий стол ломился от разнообразных десертов, которые также приготовили кулинары сообщества.

Тамилла Аббасова угощала гостей супом гаспачо, Маргарита Гунько приготовила куриный салат с мандаринами и мандариновый чизкейк, Раксана Лофти побаловала публику изысканными трюфелями из бельгийского шоколада с мандариновым курдом, Марья Мамедова представила меренговый рулет, а Юлия Аскерова удивила потрясающей на вкус панна-котта.

Талантливые мастера кулинарии также угощали гостей свежезаваренным пакистанским микс-чаем и мандариновым фрешем.

Гастрономический праздник с ярко-желтым акцентом удался на все сто процентов.

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе поблагодарил Фахранду Гасанзаде и каждого пришедшего гостя.

Он рассказал о неповторимом вкусе кинноа, о его популярности во всем мире, и выразил свое восхищение кулинарами Azeri Home Chef за их мастерство и креативность.

С недавних пор мандарин кинноу можно найти и на местном рынке. Посол подчеркнул, что торговые связи между нашими дружественными странами будут расширяться и в дальнейшем, а культурные события еще больше сблизят наши народы.