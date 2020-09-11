Правительство США продало недвижимое имущество в Гонконге за $330 млн

Правительство США на фоне обострения отношений с Китаем продало недвижимое имущество в Гонконге за 2,56 млрд гонконгских долларов ($330 млн). Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

Речь идет об участке земли с несколькими особняками на 26 апартаментов, расположенном в престижном районе на холме Шоусон-хилл близ пляжной зоны в южной части острова Гонконг. Госдепартамент США приобрел там данное имущество для своего консульского персонала в 1948 году, когда Гонконг был британской колонией.

Покупателем выступила девелоперская компания Hang Lung Properties. Как отмечают эксперты, она приобрела данный участок по цене гораздо ниже рыночной. «Очень странно, что США согласились продать за такую цену», — цитирует газета одного из местных риелторов.

Госдеп США выставил на продажу свое имущество в Гонконге на фоне напряженности в отношениях с КНР из-за принятия Пекином закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе. Вашингтон воспринял этот правовой акт как нарушение автономии Гонконга и ответил санкциями. Однако представитель американского генконсульства утверждает, что решение о продаже земли обусловлено сугубо коммерческими соображениями.