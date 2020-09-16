Правительство Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии, которым руководил премьер-министр Синдзо Абэ, в среду, 16 сентября, в полном составе ушло в отставку, передает агентство «Киодо».

Как отмечается, в ближайшие часы парламент страны утвердит нового главу кабмина.

Ожидается, что премьером станет новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга.

Синдзо Абэ объявил о своем уходе с поста премьер-министра 28 августа. Он сообщил, что покидает свой пост из-за ухудшения здоровья. В прошлом врачи диагностировали политику язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки.