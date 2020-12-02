Правительство Литвы ужесточило карантинные меры из-за коронавируса

Кабинет министров Литвы с учетом роста заражений коронавирусной инфекцией ужесточил карантинные требования. Решение об этом принято в среду на заседании правительства.

«Рассчитывать только на сознательность населения, увы, не приходится, поэтому необходимо дополнительно ввести ряд ограничений», — отметил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Дополнительные меры затрагивают сферу торговли и общение населения в публичных местах. Кабмин рекомендовал, чтобы торговые центры не рекламировали акции по снижению цен на те или другие товары, так как следствием таких объявлений является массовый рост потока покупателей, а также не проводили дегустаций, рекламных акций и подобных мероприятий, направленных на повышение спроса.

В публичных местах разрешено находиться группами лишь по два человека, если это не члены одной семьи. До сих пор разрешалось собираться по пять человек.(ТАСС)