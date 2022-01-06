Правительство Латвии в четверг на заседании продлило до 28 февраля введенный в стране режим чрезвычайного положения в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство LETA.

Как указало министерство здравоохранения, выступившее с соответствующим предложением, для предотвращения стремительного распространения инфекции необходимо продолжать уже введенные меры эпидемиологической безопасности, и в настоящее время недопустимо их смягчение.

Омикрон-штамм коронавируса начал быстро распространяться в Евросоюзе в конце 2021 года, и в настоящее время в ЕС каждые два дня количество случаев заболевания удваивается, а в некоторых странах оно уже превысило количество случаев, вызванных дельта-штаммом, отмечает министерство.

Как подчеркнул на заседании кабмина глава Минздрава Даниэльс Павлютс, в Латвии уже началось стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса. Если 4 января в стране было зарегистрировано 917 случаев заболевания, то 5 января — уже 1 419.