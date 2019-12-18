Правительство ФРГ не будет принимать ответные меры против США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против принятия ответных санкций против США в конфликте вокруг строительства нового газопровода из России в Германию «Северный поток-2». Федеральное правительство отвергает так называемые экстратерриториальные санкции США, но не будет вводить контрсанкции, заявила она в бундестаге в среду, 18 декабря.

«Германия не намерена отступать, но я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не одобряем подобной практики», — сказала федеральный канцлер.

Вслед за Палатой представителей Конгресса США, санкции против компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток-2» накануне одобрил и Сенат. Теперь соответствующий законопроект должен подписать президент США Дональд Трамп. Наблюдатели не сомневаются в том, что Трамп подпишет его. (DW)

| 2019-12-18T21:34:04+00:00 18 декабря 2019, 23:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss