Правительство Азербайджана обсудило восстановление деоккупированных земель

27 ноября под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Экономического совета.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабмина, согласно поручению президента Азербайджанской Республики, Экономический совет обсудил основные параметры восстановления и концепцию развития освобожденных от оккупации земель.

Также были обсуждены другие вопросы социально-экономического развития Азербайджанской Республики, приняты соответствующие решения.