Правительство Азербайджана обсудило восстановление деоккупированных земель

27 ноября под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Экономического совета.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабмина, согласно поручению президента Азербайджанской Республики, Экономический совет обсудил основные параметры восстановления и концепцию развития освобожденных от оккупации земель.

Также были обсуждены другие вопросы социально-экономического развития Азербайджанской Республики, приняты соответствующие решения.

| 2020-11-28T17:38:08+04:00 28 ноября 2020, 18:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss