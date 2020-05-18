Правительство Азербайджана готовит новые правила для открытия пляжей

В Азербайджане готовятся правила в связи с открытием пляжей.

Об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, важно повсеместно соблюдать социальную дистанцию: «В связи с этим будут использоваться некоторые электронные системы. Гражданин может заказать себе место на пляже до выхода из дома. Мы готовим программу».

Э.Азизов сказал, что в ближайшие дни общественность будет об этом проинформирована.

Руководитель пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов добавил, что имеются правила и инструкции в связи с туризмом: «Будет развешена информация о необходимости соблюдения дистанции. Конкретные люди будут наблюдать за следованием физической дистанции и установленным правилам. У пляжей могут быть свои специфические правила».(report)