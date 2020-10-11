Правительствам стран членов консорциума BTC Co следует выступить с жесткой позицией в вопросе безопасности БТК – Вахтанг Маисая

Вопрос обстрела армянскими террористами крупных энергетических проектов не нашел должного внимания у правительств компаний – членов консорциума. Между тем Азербайджан призвал страны мира и международные организации жестко отреагировать на обстрел кассетными боеприпасами основного экспортного нефтепровода Азербайджана вооруженными силами Армении.

Казалось бы, вопиющие террористические акты Армении, угрожающие энергетической и экологической безопасности, должны были быть жестко пресечены мировым сообществом. В первую очередь логично было ожидать соответствующей ситуации реакции акционеров международного консорциума. Но даже лидер консорциума BP Azerbaijan лишь ограничился заявлением о своей обеспокоенности.

«Мы очень обеспокоены расширением военных операций ВС Армении, нацеленных на гражданские поселения и инфраструктуру на территории Азербайджана. В частности, мы были очень обеспокоены сообщениями о ракетном нападении, предотвращенном вчера азербайджанскими воздушными силами, на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно- Кавказский газопровод», — заявила глава пресс-службы BP Azerbaijan Тамам Баятлы, комментируя сообщение о ракетном обстреле БТД близ Евлаха.

Данных о реакции прочих участников консорциума не имеется. Возникает вопрос – почему акционеры нефтяных и газовых проектов не пытаются защитить свои активы, почти бездействуя на фоне террористических атак? Кстати, похожая ситуация наблюдалась в ходе обстрелов армянами в Товузском направлении летом этого года. Именно здесь проходят главные энергетические артерии, предусматривающие транспортировку нефти и газа через Грузию и Турцию в Европу.

Грузинский эксперт по вопросам национальной безопасности, доктор политических наук, профессор Вахтанг Маисая сказал #, что правительствам стран членов консорциума следовало выступить с более активной позицией в вопросах безопасности крупнейших региональных энергетических проектов.

«Действительно, возникает вопрос: почему главные разработчики геоэкономических проектов, таких как Южный газовый коридор, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзрум и Баку-Тбилиси-Супса — британская bp, французская Total, американская ExxonMobil и др. крупные компании высказывают лишь опасения и озабоченность по поводу реальной военной угрозы собственным проектам? Сегодня в условиях накала геостратегической ситуации в ключевом с геополитической точки зрения Кавказско-каспийском регионе, отличающимся серьезным потенциалом энергетических ресурсов, свое слово должны сказать правительства стран, где зарегистрированы головные офисы этих компаний».

Главным же образом это касается США и в какой-то степени Великобритании, говорит эксперт. Однако они пока молчат о ситуации в регионе, и не вмешиваются в этот конфликт ни с какой стороны, продолжил Маисая, подразумевая «локальную войну между Азербайджаном и Арменией». Так что, возможности даже лидера консорциума British Petroleum со штаб-квартирой в Лондоне ограничены, поскольку диктуются позицией британского правительства, считает эксперт. В то же время, говорит он, такой форс-мажорный фактор, как высокий политический риск, прописан в контрактах и, соответственно, правительство обязуется страховать риски. Тем более, когда речь заходит о взрывоопасном регионе.

Что же касается США, по сути, администрации Д. Трампа сейчас, перед президентскими выборами не до Кавказа, считает аналитик:

«Внешняя политика Трампа также приносит свои геополитические плоды в сложившейся ситуации. С другой стороны, в модернизированной версии Стратегии Национальной Безопасности США от 2018 года, в отличие от прошлых аналогичных документов, ничего не сказано о регионе и его энергетических проектах. Полагаю, на данный момент ситуация с энергетическими проектами мало интересует правительство Трампа и кабинет Бориса Джонсона. А реакция British Petroleum была ожидаема, учитывая геополитические детерминанты США и Великобритании».

Напомним, что акционерами BTC Co по проекту Баку – Тбилиси — Джейхан являются британская bp (30.1%); AzBTC (25.00%); венгерская MOL (купил долю Chevron 16 апреля 2020 (8.90%); норвежская Equinor (8.71%); турецкая TPAO (6.53%); итальянская Eni (5.00%); французская Total (5.00%), японская ITOCHU (3.40%); японская INPEX (2.50%), американская ExxonMobil (2.50%) и индийская ONGC (BTC) Limited (2.36%).

Немногим, что немногим ранее Генпрокуратура Азербайджана заявила о попытке армянской стороны обстрелять азербайджанский участок нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан, ракетные удары были нанесены по участку трубопровода в Евлахском районе. «Нефтепровод занимает особое место в энергетической безопасности Европы, является самым большим стратегическим проектом региона. В результате решительных мер нашей армии эта попытка террора была пресечена», — заявили в Генпрокуратуре.

Экспорт нефти из Азербайджана в основном осуществляется через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, проходящий через Грузию к турецкому побережью Средиземного моря, на его долю приходится около 80% экспорта нефти из страны. Его мощность составляет 1,2 млн баррелей в сутки, или более 1% мировых поставок нефти. В настоящее время через него проходит более 0,5 млн баррелей нефти в сутки.