Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу.

12 августа с 17:40 до 20:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Араздейен Ведийского района, Чямбярак и Туджур Чямбяракского района регулярно подвергали обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и Заманлы Гедабекского района.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.