Укрепление позиций ненефтяного экспорта – именно то, к чему страна стремилась за годы объявленных на гребне удешевления нефти глубинных экономических преобразований. Результаты хоть и заставили себя дожидаться, но в минувшем году проявили заметный рост. Впрочем, ждать сиюминутного эффекта от экономических преобразований, направленных на средне- и долгосрочные перспективы, было неправильно, считают опрошенные # экономисты.

Несмотря на то, что в структуре экспорта основные объемы традиционно пришлись на нефтегазовый сектор, укрепившиеся позиции ненефтяной экономики отчетливо видны в растущих показателях вывоза нашей неуглеводородной продукции — электроэнергии, фруктов и овощей, чая, масел, сахара, алкогольной и безалкогольной продукции, хлопка и хлопкового волокна, черных металлов, алюминия и целого ряда прочих товаров, производимых в Азербайджане.

Важно также отметить, что комплексные меры государства, направленные в русло содействия развитию агропрома, увеличили позиции продовольственной продукции. Стоимость нашего экспорта в истекшем году достигла 22,2 млрд долларов, причем, в структуре вывоза на ненефтяной сектор пришлось 2,7 млрд долларов, сообщают СМИ со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций. Отсюда следует, что прошлогодний показатель несырьевого экспорта увеличился аж на 47,2% по сравнению с предыдущим годом.

Стоимость его в последний месяц минувшего года достигла 2,4 млрд долларов, причем, за декабрь экспорт продовольственных товаров увеличился на 38,7% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года и составил 101,5 млн долларов. В сегменте вывоза непродовольственных товаров фиксируется 93,7-процентный рост.

Как видно, прогнозы Министерства экономики не только сбылись, но даже превысили ожидаемые результаты, заявленные ранее на уровне 2,6 млрд манатов. «В соответствии с приоритетами устойчивого развития, мы продолжаем усилия по диверсификации экономики и повышению прозрачности. Согласно обновленным прогнозам, экспорт ненефтяных продуктов Азербайджана в этом году достигнет рекордного уровня и превысит $2,6 млрд», — сообщал глава Минэкономики Микаил Джаббаров на своей официальной странице в Facebook.

Примечательно, что ранее Минэкономики по итогам минувшего года первоначально ожидало показателя на уровне свыше 2,2 млрд долларов. По оценкам профильного ведомства, к 2026 году экспорт несырьевой продукции из страны достигнет 4 млрд долларов.

Как сказал в беседе с # председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks Фикрет Юсифов, под занавес 2015 года, когда было объявлено о постнефтяной эре, правительство приняло десятки решений для развития реального сектора, были разработаны стратегические дорожные карты экономического развития, призванные устранить последствия резкого падения нефтяных индексов. При этом роль Министерства экономики в проделанной работе и достигнутых подвижках огромна, считает экономист.

«Устойчивое развитие этой области должно быть приоритетом, поскольку в ближайшие несколько лет необходимо увеличить экспорт ненефтяного сектора, как минимум, до 4-5 млрд долларов. Эта сумма равна 50% годового импорта страны. Для этого необходимо выделять серьезные средства на строительство промышленных зон и создание перерабатывающих предприятий. В связи с ростом индексов нефти, на эти цели следует направить не менее 50% валютных поступлений».

Укрепление позиций ненефтяного экспорта не может не радовать, а в плане дальнейших перспектив, по свидетельству доктора экономических наук, профессора Эльшада Мамедова, очень остро стоит вопрос активизации и стимулирования банковского кредитования для обеспечения устойчивого экономического роста и задач диверсификации экономики.

«Поскольку страна планирует довести ненефтяной экспорт до 4 млрд додлларов в течение трех лет, достижение этой задачи, безусловно, потребует дальнейшего теоретического и практического осмысления роли и места внутреннего кредита в отечественной финансовой системе, разработки мер по совершенствованию банковского регулирования и надзора для снижения кредитных рисков бизнеса и обеспечения устойчивости кредитно-финансовой системы, а также улучшения кредитного климата». Вместе с тем Мамедов отмечает необходимость дифференцировать процентную политику по отдельным секторам экономики, согласуя ее с уровнем рентабельности в каждом отдельно взятом секторе. По его словам, в реальном секторе средний уровень рентабельности колеблется в пределах 5-8%.