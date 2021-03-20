Позитивная дискриминация

Разговоры, а следом за ними акции по поводу ущемления прав меньшинств любого рода, будь то этнические, либо гендерные, набрали обороты и грозят снести существующие модели ценностей, базирующиеся, в некоторой степени, на религиозных догмах. Цивилизация прошла долгий путь развития, мы знаем, что ее развитие не прямолинейно, а по спирали. Основы религиозной морали были дополнены и улучшены демократическим форматом. На каком-то отрезке пути мы возвращаемся, казалось, к пройденному, правда, на другом уровне. Борьба за права отдельной личности, а также общества в целом, в настоящее время, похоже, превратились в тренд, в самоцель. Неважно кто и за что борется. Главное выдвинуть как можно больше условий. Зачастую абсурдных. Вместе с дискредитацией борьбы, похожей часто на шоу фриков, теряется смысл требований, на смену ясным и справедливым требованием приходят истеричные лозунги, отпугивающие разумных самодостаточных людей.

На Западе существует такое понятие, как «позитивная дискриминация». Это значит поощрение и забота о малоимущих и угнетаемых социальных группах. Безусловно, такое бережное отношение к людям, ущемленным в своих возможностях с рождения, создает здоровую атмосферу в обществе, позволяя тем, кто изначально лишен всякой надежды на успешную карьеру и соответственную комфортную жизнь, получить к ней доступ. Подобный социальный лифт во благо и самим угнетенным и привилегированным слоям общества. Он в некоторой степени уменьшает разрыв между социальными группами, а также способствует улучшению криминальной обстановки.

Вопрос позитивной дискриминации в США всегда был актуальным, а с ростом движения “Black lives matter” (черные жизни важны) стал «архиважным» как говорил один из вождей коммунизма. Невозможно не заметить, что у темнокожих американцев, или как сейчас говорят у афроамериканцев были и есть проблемы с интеграцией в обеспеченные круги общества, занятые, по определению, белыми. Пронзительный эпизод в американском фильме 2018 года «Зеленая книга» про пианиста афроамериканца, играющего классическую музыку. Те же люди, что аплодировали ему на концерте, не позволили ему войти в ресторан «для белых». События в фильме происходят не во времена рабства, а в 1960 году. В аннотации к фильму сказано: «В названии фильма обыгрывается «Зелёная книга негра-автомобилиста» — ежегодный справочник, публиковавшийся между 1936 и 1966 годами. Период издания пришёлся на эпоху законов Джима Кроу (неофициальное название законов о расовой сегрегации в некоторых штатах в период с 1890 по 1964 гг.), когда в обществе легально получила широкое распространение дискриминация в отношении людей с цветным типом кожи. «Зелёная книга» позволяла путешествующим небелым подыскивать ночлег, сервисы и заправочные станции, которыми они могли воспользоваться». Кроме афроамериканцев, другие меньшинства: латиноамериканцы, азиаты, индейцы, список можно продолжить требуют справедливого к ним отношения. На практике речь идет о позитивной дискриминации, о льготах и протекционизме для этих групп.

Женщины, примкнувшие к движению “me too” (и я тоже), требуют от мужчин уважения их достоинства. Отношение к ним мужчин, как к сексуальной кукле оскорбляет и возмущает. Они требуют оценивать их по деловым качествам и не подвергать домогательствам. Харри Вайнштейн, голливудский продюсер (с обвинений в его адрес началась кампания «me too»), учитывая количество эпизодов и особый цинизм, получил по заслугам. Его посадили в тюрьму надолго, на 23 года. У него будет время раскаяться.

Да, у женщин есть амбиции и они давно переросли немецкое правило трех К — Kinder, Küche, Kirche (ребенок, кухня, церковь), которое приписывают кайзеру Вильгельму II. Они хотят строить карьеру благодаря своему профессионализму. Естественно, есть исключения. Стоит посмотреть какое-нибудь реалити-шоу, чтобы убедиться в том, что социум многогранен. Дамы «с пониженной социальной ответственностью» улучшают свою жизнь иным способом, охотясь на падких до их прелестей богатых мужчин. Женщины протестуют против домашнего насилия, имеющего место во многих странах мира. Количество убитых, замученных женщин повергает в шок.

Проблемы женщин плавно перетекают во всеобщую гендерную проблему. Права сексуальных меньшинств, о которых громко кричат в Европе, Штатах. Безусловно, однополая любовь столько время находившаяся под запретом, вырвавшись из нелегального состояния, пребывает в эйфории и требует все новых и новых доказательств своей легитимности. Вспомним, что «новое», зачастую «хорошо забытое старое». В античном Риме однополая любовь не вызывала никаких нареканий. У Александра Македонского был любимый мужчина (возможно не один) и любимые женщины.

К сторонникам однополой любви присоединились трансгендеры, сетующие на судьбу, давшей им ненавистный пол. В эпоху демократии эти люди получили возможность поменять пол и с облегчением примкнуть к сообществу людей близких им по духу, а теперь уже и по полу.

Как видим все вышеуказанные требования имеют право на жизнь.

А теперь посмотрим, что получается на деле, в случае, когда справедливые требования перейдя определенный рубеж, превращаются в кошмар для общества.

Идея позитивной дискриминации всегда казалась привлекательной особенно в обществах, ориентированных на социальную справедливость. В Советском Союзе существовали, к примеру, квоты при приеме в единственную в стране Коммунистическую партию. Для чего необходимо было вступить в партию известно всем советским людям. Для того, чтобы иметь возможность занимать сколь-нибудь значимый пост. Не будучи коммунистом продвигаться по карьерной лестнице невозможно. А для более благостной картины нужны квоты. При приеме в партию в какой-нибудь организации приходили разнарядки. К примеру: 3 женщины колхозницы, 2 (мужчин) рабочих с заводов и т.д. (Удивительный документ, представленный в интернете, шокировал меня. Циркуляр № 409 от 5 августа 1937 года, который устанавливал квоту для расстрелов в лагерях Гулага). Идея ясна. Американские товарищи взяли идею на вооружение. Сегодня для поступления в самые престижные американские вузы, такие, как Гарвард и Йельс существуют квоты для афроамериканцев. Уточню, квоты рассчитаны на получение стипендии, позволяющей учиться в столь престижном университете. То есть, даже если белый претендент, возможно, молодой человек из скромной семьи, имеет блестящие способности, он останется за бортом. Ему не повезло, он не черный. Конечно, те у кого есть средства для оплаты учебы, могут не беспокоиться. Здесь принцип позитивной дискриминации вступает в противоречие с принципом меритократии. Штаты прошли долгую дорогу стараясь уравнять афроамериканцев в правах с белыми американцами. Несомненный успех — избрание первого афроамериканца Барака Обамы на пост президента страны в 2009 году. Недавнее интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл известной ведущей Опре Уинфри вызвал неоднозначную реакцию как в Соединенных Штатах, так и в Англии. Взволнованный рассказ Меган о страданиях, что выпали на ее долю в королевской семье, вызвал у ведущей вполне ожидаемое негодование. И все же нельзя не заметить какой путь прошла Британская королевская семья за последние 100 лет. Представить, что герцогиней, официальной женой британского принца, наследника короны станет афроамериканка, к тому же уже побывавшая замужем, в начале и в середине не так давно закончившегося XX века, мог лишь отчаянный фантазер. Сейчас – это реальность. Весь мир имел возможность любоваться пышной свадьбой Гарри и Меган, где среди приглашенных, английские аристократы соседствовали с афроамериканцами разного социального статуса, начиная с мамы невесты, тренера по йоге. И говорить о том, как тяжело жить в королевском семействе, по меньшей мере странно, если вспомнить, что такое королевский этикет, и какая тяжелая наука всегда помнить о том, что ты ежеминутно находишься под наблюдением подданных. Вспомнить можно и о привилегиях, о дворцах, слугах, нарядах, самолетах и т.д. Если принимать привилегии, то необходимо согласиться и с лишениями. Дело вкуса и выбора.

Преклонение колен белыми перед черными сильно смахивает на ритуальный танец. Вопрос. Почему белый человек, никогда не участвовавший ни в работорговле, не замеченный ни в каком-либо акте расовой дискриминации, должен преклонять колено перед темнокожим собратом. В самом деле, если бы я была темнокожей и передо мной встала на колени белая женщина, только потому, что она белая, я бы почувствовала себя ужасно. В чем виновата белая женщина?

Женщины в борьбе за права быть самостоятельными (не могу не согласиться с этим требованием, я тоже в числе этих женщин), все же не должны забывать, что мужчины в силу своей природы смелее и предприимчивее. Нельзя стремиться сделать из них аморфных существ, боящихся своей тени, и не смеющих высказать женщине свои чувства, проявить инициативу. Ведь женщине так хочется иногда побыть слабой, женственной. Конечно, в меру… Оговорюсь, женщинам в Азербайджане еще очень далеко до той яростной борьбы и противостояния с мужчинами, в странах, где демократия имеет давние традиции. Но глядя на них, стоит подумать о том, чтобы не повторять их не очень удачный опыт. На мой взгляд.

Позитивная дискриминация для того, чтобы продолжать вызывать сочувствие даже тогда, когда необходимость в ней отпала, прибегает к пропаганде, иногда заканчивающейся откровенной истерией. Гей парады, права трансгендеров стали любимой темой арт-хауса, а теперь уже любой, кто считает себя более или менее продвинутым артистом, для того, чтобы доказать широту своих взглядов просто «обязан» высказаться, одобрить и посочувствовать этим меньшинствам. Предположим, что эти артисты искренни. Но если чрезмерно защищать права одних, то непременно начнут страдать другие. Гендерный вопрос зашел в тупик. Вопрос о третьем поле вызывает, по меньшей мере, недоумение. В природе известны редкие исключения, такие как гермафродиты, где вопрос с полом, природой не решен. Третий пол, скажете вы. Возможно. Но такие случаи можно пересчитать по пальцам. А если на уровне государства вводить в документах графу о неопределенном поле, и в школах детям внушать идеи, что они не делятся на мальчиков и девочек, а являются до поры до времени неизвестно кем, «неведомой зверюшкой», как определил Пушкин, и сами в дальнейшем определят свой пол, то, безусловно, возникают сомнения по поводу политики чрезмерной «позитивной дискриминации».

Давно известно, что самые правильные решения, если они приобретают характер кампании, если они начинают использоваться для того, чтобы приобрести авторитет, а вместе с ним получить от своей популярности дивиденды, заканчиваются адом и для тех, кого защищают и для тех, от кого защищают. «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Не поспоришь с этой библейской истиной.