Конец года выдался напряженным для пожилых сограждан – вслед за сводками об индексации пенсий последовал прецедент с ликвидацией «необоснованных и поддельных» денежных выплат.

В довесок прочему живописная картина образовалась у банковских филиалов — на вопрос, почему в разгар пандемии пенсионеры осаждают эти учреждения, в Межбанке нам сообщили, что идет процедура замены пенсионных банковских карточек с истекшим сроком годности. Сотрудница финансовой структуры опровергла слухи о каких-то иных пенсионных пертурбациях, которые могли бы иметь место в банках: «Все это решается в Государственном фонде социальной защиты, — сказал голос в телефонной трубке. – Мы же просто меняем старые карты, от того и очереди».

Ведь если вспомнить, коронавирус вмешался в привычные циклы с заменой пенсионного пластика. В пандемию Международный банк Азербайджана и Капитал банк неоднократно продлевали жизнь банковским карточкам граждан, на которые зачислялись социальные выплаты. Как видно, смягчение карантинного режима наши финансовые структуры интерпретировали по-своему, решив, что живые очереди теперь не воспрещаются. Однако статистика являет иную картину – на 10 ноября было выявлено аж 1876 вновь зараженных.

Традиционно под занавес года центральным событием стала грядущая индексация пенсий. Как водится, уже в первые месяцы нового года мы узнаем о желанных надбавках. Индексация страховой части трудовых пенсий следует на уровне годового прироста номинальной заработной платы, а пенсионный капитал пересматривается в соответствии с инфляцией за текущий год. Пока эти значения не подсчитаны и говорить что-то конкретное на предмет грядущих надбавок рано.

Как сказал в беседе с # экономист Натиг Джафарли, в рамках подписанного главой государства указа о дополнительных мерах по защите социального благосостояния населения, рост пенсий в этом году будет существенным. Пока размеры повышения не обнародованы, но если учесть, что минимальная зарплата поднимется с 250 до 300 манатов, скорее всего, индексация пенсий и зарплат будет много выше, пояснил он:

«Думаю, на следующей неделе мы узнаем, на сколько приблизительно процентов ожидать повышения зарплат и пенсий. Думаю, в этом году повышение будет более значительным – до 15 – 20%. Механизмы подсчетов будут зависеть от той формулы, которую предлагает правительство. Судя по вчерашнему выступлению в парламенте министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева, ожидается значительная индексация и люди это почувствуют. Но на сколько процентов, он не уточнил. Скорее всего, на следующей неделе этот момент прояснится».

Касаясь заявления Сахиля Бабаева о ликвидации «необоснованных и поддельных» пенсий, собеседник заметил, что разбирательства в этом русле начались еще два года назад:

«Сейчас объявляется, что за десять месяцев этого года удалось сэкономить 500 млн манатов, обнулив незаконные выплаты. Возникает вопрос, каким образом все это стало возможным, и кто за это несет ответственность? Ведь если только за 10 месяцев этого года насчитали полмиллиарда манатов, сколько денег утекло за последние годы. Ведь это миллиарды! Здесь очень важно придерживаться механизма ответственности. И потом, насколько мне известно, в ходе проверок были лишены пенсий и социальных выплат люди, которые получали их законно. Это тоже важный момент. Да, среди лиц, лишенных выплат, есть те, кто незаконно получал эти деньги. Но нельзя же, наказывая одних, отнимать законно причитающееся у других. Сейчас никто не несет ответственность за средства, которые все эти годы выплачивались незаконно. И это самое важное. Ведь если нет ответственности, нет и гарантии, что в будущем такие коррупционные схемы не повторятся».

Напомним, что в январе правительство индексирует страховую часть пенсии и пенсионный капитал. Согласно действующему законодательству, уже в первый месяц наступающего года размеры страховой части пенсий будут пересмотрены к уровню роста средней зарплаты в предыдущем году, а пенсионный капитал подлежит индексации в соответствии с уровнем инфляции. Повышение минимальной зарплаты тоже скажется на повышении пенсий и социальных пособий. Ожидания роста связаны также с распоряжением главы государства о дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения.

Документом, в частности, поручается правительству включить соответствующие меры в проект госбюджета на 2022 год в связи с повышением заработной платы, трудовых пенсий и социальных пособий и других социальных выплат.