Два разрушенных взрывом и два поврежденных пролета Крымского моста будут демонтированы до конца декабря.

Как передает # со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил в Госдуме вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, металлоконструкции, необходимые для ремонта моста, делают на трех заводах.

«Люди работают как в военное время — в круглосуточном режиме», — подчеркнул вице-премьер. В ремонтных работах он обещал задействовать до 500 человек.

«На сегодняшний день строителей собрано 330 человек, 38 единиц техники. Сейчас раскроется фронт работ, суммарно будет 500 человек и порядка 50 единиц техники», — сказал вице-премьер.

«Сейчас начинается время штормов. Периодически шторма мешают. Из прошедших нескольких дней три дня не могли работать из-за штормов, но мы не останавливали работы ни на один день», — предупредил он.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик, произошло обрушение, погибли люди. После взрыва загорелись цистерны с топливом товарного поезда, который проезжал по мосту. Утром 17 октября мост открыли для движения автобусов.