Война — это всегда кровь, слезы, горе, разрушенные семьи, тысячи жертв. Как это обычно бывает, на войне сильные мира сего неплохо наживаются, а страдают и погибают за их непомерные и ничем необоснованные амбиции простые люди. Причем, непонятно за что умирают не только жители своей страны, но и граждане государства, против которой развязана война.

Здесь следует особо отметить два вида войны: агрессорская и освободительная. Свидетелями освободительной, отечественной войны мы были осенью 2020 года, когда Азербайджан ценой жизни геройски погибших сыновей освободил свои земли от армянской нечисти.

Наши доблестные воины знали, что отдают жизни за свою Родину, за родную землю, и осознание этого воодушевляло их на подвиги, самоотверженность, самопожертвование. Это не пафос, не красивые слова, а реальность, история, которая происходила на наших глазах.

А вот вам второй вид войны: агрессия, развязанная Россией в отношении соседней, некогда братской Украины. Война во имя удовлетворения чьих-то амбиций, расширения «жизненного пространства».

На этой бессмысленной, с одной стороны, и отечественной, с другой, войне ежедневно погибают сотни русских и украинцев. Но в этих смертях есть огромная разница: первые умирают за кого-то, вторые-за что-то, а именно за Родину.

Вроде бы, здесь все предельно ясно: война идет на территории Украины, и российские войска являются агрессорами. Тем не менее, российская пропагандистская машина, подменяя очевидные понятия, продолжают зомбировать собственных граждан, рассказывая сказки об «отечественной войне».

Каждый день на российских телеканалах штатные пропагандисты всех мастей, начиная от Владимира Соловьева и заканчивая Маргаритой Симоньян, вводят в заблуждение простых граждан. Вот уже на протяжении года они, сидя или стоя в теплых телестудиях, зарабатывая на крови русских и украинцев, своими лживыми победными реляциями гонят молодых людей в мясорубку войны. Им абсолютно наплевать, что происходит и произойдет с их соотечественниками на чужой земле. У них есть одна задача: как можно тщательнее промыть мозги обывателя.

Однако сегодня некоторые российские СМИ распространили печальную новость, о которую, думается, разбились все усилия агитационной машины.

Так, 10 февраля сослуживцы нашли повешенным 20-летнего Сергея Гридина из Печоры, он служил во 2-й понтонной роте воинской части №11361. Он оставил записку, в которой рассказывает, что попросил командира не отправлять его на войну. После чего над ним начали издеваться.

«Сломать меня вам не удалось и уже не удастся. Поэтому я принял решение умереть здесь, на родной земле, без чужой крови на руках. Хотелось бы, чтоб их посадили за то, что довели человека до суицида, но в России такое не практикуют. Ненавижу!» — говорится в записке.

То есть, этот 20-летний паренек, которому уже никогда не будет ни 21, ни 22 года, понимал то, что не дано понять и осознать ни высокопоставленным «патриотам», ни их цепным псам из масс-медиа. Гридин не струсил, он просто не захотел брать греха на душу и обагрить свои руки чужой кровью.

И этот поступок – не малодушие, а протест против всей системы, которая никак не может насытиться кровью. К сожалению, благородство души этого паренька не сможет (и не захочет) оценить ни российское зомбированное общество, ни тем паче политический истеблишмент. И хорошо, если промолчат, хотелось бы в это верить. Но зная способности российской пропаганды, молодого человека, совершившего суицид, либо объявят дезертиром, либо выставят душевнобольным. А вот это уже несусветная подлость…