Потенциально опасный астероид несется к Земле

Вблизи планеты сегодня пролетит космическое тело диаметром почти в километр. Как считают специалисты Центра изучения околоземных объектов, астероид потенциально опасен, хотя он вряд ли окажется ближе 2 млн. км.

Скорость астероида, по оценкам астрономов, составляет 124 000 км в час, что намного выше, чем у других космических тел, которые падают на Землю.

По словам ученых, астероид будет достаточно ярким, будет виден в южном полушарии, поэтому понаблюдать за небесным телом смогут и астрономы-любители.

| 2021-03-21T11:21:22+04:00 21 марта 2021, 13:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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