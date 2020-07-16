Постпред США при ОБСЕ об урегулировании карабахского конфликта

Соединенные Штаты твердо привержены оказанию сторонам помощи в достижении прочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Trend, об этом сказал Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор.

«Мы будем и впредь активно участвовать в усилиях по достижению этой цели. Вызовы, связанные с армяно-азербайджанской проблемой, находятся в центре внимания», сказал он в своем заявлении.

Гилмор отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ активно участвуют в процессе.

«Вчера сопредседатели выступили с заявлением для прессы, в котором приветствовали уменьшение военных действий в то время и призвали обе стороны приложить все усилия для продолжения деэскалации. Сопредседатели также настоятельно призвали стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и любых попыток изменить ситуацию»,- сказал он.

Гилмор отметил, что для сопредседателей важно быть транспарентными и активными и иметь возможность оказывать помощь в посредничестве и реагировании в соответствии с Минским процессом.