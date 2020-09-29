Постоянный совет ОБСЕ обсудил ситуацию на карабахском фронте

29 сентября было созвано специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ по развитию ситуации в рамках нагорно-карабахского конфликта, сообщает Trend во вторник со ссылкой на ОБСЕ.

На встрече присутствовали представители 57 государств-членов ОБСЕ.

Открывая встречу, председатель Постоянного совета посол Игли Хасани вновь выразил тревогу в связи с продолжающимися столкновениями и ухудшением ситуации на линии соприкосновения. Обеспокоенный ростом числа жертв, он повторил призыв председательства ОБСЕ к немедленной деэскалации и выразил соболезнования семьям и близким погибших и раненых.

На брифинге Постоянного совета, личный представитель Действующего председателя посол Анджей Каспшик, сказал, что получает информацию непосредственно с мест событий и от местных информаторов на самом высоком уровне. Посол Каспршик сказал, что он постоянно поддерживает связь со сторонами конфликта и что его команда готова возобновить мониторинг, как только ситуация позволит.

Представители стран-сопредседателей Минской группы — Франции, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки — подтвердили призыв сопредседателей ко всем сторонам немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска пути устойчивого урегулирования конфликта.

Албанское председательство в ОБСЕ подтвердило важность решения конфликта на основе переговоров, а также выразило поддержку работе сопредседателей Минской группы и посла Каспшика в их усилиях по стабилизации ситуации в зоне конфликта.