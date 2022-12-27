Представьте себе боксеров на ринге, а вместо рефери, подающего сигнал к началу, либо к окончанию боя, стоит персонаж, призывающий закончить поединок полюбовно. Не начинать, или продолжать драку, как намеревались противники, а услышать голос разума и попытаться разрешить спор полюбовно. Каким может быть результат деятельности такого миролюбца? Ответ, как мне кажется, на поверхности. Тот, кто сильнее, захочет диктовать свои условия. Посредник ему нужен для того, чтобы слабая сторона приняла его условия, прекратив борьбу. То есть объявила себя проигравшей стороной, со всеми вытекающими последствиями.

У Азербайджана есть печальный опыт общения с посредниками. Минская группа ОБСЕ почти 30 лет выполняла роль посредника в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Если принять во внимание 4 резолюции Совета Безопасности ООН, призывающих Армению освободить оккупированные азербайджанские территории, то, казалось бы, в этом случае деятельность посредников четко очерчена. Их прямая обязанность заключалась в том, чтобы убедить Армению, используя мирные рычаги давления, уйти с чужих земель. А что произошло в реальности? Посредники почти 30 лет стремились удержать «статус кво», свое влияние и умение употребить для того, чтобы азербайджанские земли оставались под армянской оккупацией. Чтобы в конечном итоге оккупация «de facto» переросла в «de jure». Оккупация Арменией азербайджанских земель получила бы правовой статус. Также, как сейчас происходит с украинскими землями, объявленными после оккупации российскими. «Навечно».

Если гипотетически попытаться определить в чем заключается роль посредников, то приходишь к следующим выводам. Посредники — те люди, которые стремятся к миру. К тому, чтобы прекратилось кровопролитие и к тому, чтобы справедливый мир восторжествовал. Посредники, по определению, не должны безоговорочно принимать аргументы одной из сторон, а наоборот, должны пытаться расслышать оба голоса и, в итоге, прийти к какому-то разумному решению. В случае очевидной агрессии, их задача поддержать жертву, возместить ей убытки и наказать агрессора. Такой я вижу миссию посредников. На деле мы наблюдаем другую картину. Очень часто, не всегда, но часто, посредники изначально занимают позицию одной из сторон, даже если эта сторона является агрессором. Почему они это делают, вопрос сложный. Как правило, на это несколько причин. Самая банальная причина- коррупционная, когда посредников покупают. Просто деньгами, или «борзыми щенками». Могут быть причины более высокого порядка, такие как, сочувствие к одной из сторон, даже если эта сторона является агрессором. Такая ситуация сложилась в армяно-азербайджанском конфликте. Одним из посредников выступала Франция. Всем известно, что французы всегда с сочувствием относились к армянам и при любой возможности поддерживали их. Надеяться на то, что Франция, оказавшись в роли посредника в составе минской группы ОБСЕ поменяет свое поведение, крайне наивно, но, по всей вероятности, выбора не было. Другой посредник –Россия, выступая в роли третейского судьи, действовала в своей обычной манере «разделяй и властвуй». Россия унаследовала эту политику от российской империи. В эпоху Советского Союза мало что поменялось, следовали той же самой политике. После развала Союза, Россия, объявив себя правопреемницей СССР, ничего не стала менять. Выступая в качестве посредника, на словах, на деле она разжигала конфликт для того, чтобы иметь рычаги влияния на обе стороны. И ей это прекрасно удавалось до определенного момента.

США не особо интересовались конфликтом, несмотря на номинальное присутствие в группе.

«В начале апреля 2016 года на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе между азербайджанскими и армянскими силами произошли вооруженные столкновения, которые привели к многочисленным жертвам с обеих сторон. Урегулирование конфликта произошло благодаря активному военно-дипломатическому вмешательству России. В то же время, было сделано несколько публичных заявлений о сохраняющейся роли Минской группы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 апреля заявил на пресс-конференции в Москве, что Россия не считает целесообразным изменять формат Минской группы ОБСЕ по Карабаху и «пытаться подрывать роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

Находясь с визитом в Баку, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «конфликт в Нагорном Карабахе давний, механизмы и форматы его решения есть, создавать что-то новое сейчас опасно, надо вернуться за тот стол переговоров, который создавался последние 20 лет». В ходе визита в Германию президента Армении Сержа Саргсяна канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что «Германия как председатель ОБСЕ собирается особым образом поддерживать Минскую группу, которая несёт ответственность за урегулирование этого конфликта». Наконец, глава МИД России Сергей Лавров, обсуждавший в Москве эскалацию конфликта с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, отметил важность соблюдения договорённости о прекращении огня и исключения повторения подобной ситуации, создания условий для продолжения переговоров в формате МГ ОБСЕ»

Приведенный абзац взят из Википедии. Речь идет о Минской группе ОБСЕ. Из сказанного совершенно очевидно, что никто из посредников не собирался ничего менять и действительно способствовать решению конфликта. Как сказал Д. Медведев «…вернуться за стол переговоров, который создавался последние 20 лет». 20 лет. Его не смущало, что 20 лет они толкли воду в ступе. Конфликт сегодня близок к завершению лишь потому, что в 2020 году случилась 44 дневная война, закончившаяся победой Азербайджана. И сегодня российские миротворцы, в обычной для россиян имперской манере пытаются навязать свое видение ситуации в Карабахе.

В настоящее время полыхает война между Россией и Украиной. В данном случае, ни у кого в мире нет сомнений в том, кто агрессор, а кто жертва. (В нашем случае мы долго пытались открыть миру глаза на очевидный факт. Армения — агрессор, а Азербайджан – жертва). На стороне Украины цивилизованный мир. Рядом с Россией стоит Иран. У них одинаковые ценности и цели. Империя и диктатура власти. Вопрос о посредниках актуален и в этой войне. Та же Франция, пытаясь выступить в качестве медиатора между Россией и Украиной все время призывала к тому, что президент России должен «сохранить лицо». Это значит, что украинцы должны отдать часть своих территорий агрессору. А иначе, как он может «сохранить лицо». Какая может быть польза от такого посредника, нам хорошо известно.

В качестве посредника в войне между Россией и Украиной активно выступает Турция. Мотивы Турции очевидны. Она является крупным игроком на постсоветском пространстве, и не только. После второй войны в Карабахе авторитет Турции, впрочем, как и Азербайджана, во всем мире возрос. Возросший авторитет позволяет Турции сегодня играть роль медиатора в страшной войне между Россией и Украиной. Удастся ли господину Эрдогану, опытному политику, найти способ уговорить Россию уйти со всех оккупированных украинских территорий и остановить страшную войну, неизвестно. Некоторые акции по обмену пленных, вывозу из украинских портов зерна и т.д. удались. Посредник, берущий на себе тяжкую ношу способствовать разрешению конфликта, не забывает о своих интересах, что вполне естественно и объяснимо. Вспомним о таком посреднике, как Роман Абрамович. Он выступал в этой роли не в последнюю очередь потому, что попал под санкции, и ему было нужно как-то реабилитировать свою репутацию. Сказать, что его миссия удалась, сложно, но, очевидно, что ему удалось минимизировать последствия санкций.

Министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба в интервью данному в Киеве 26 декабря американскому изданию Associated Press, заявил, что Украина предлагает провести саммит мира под эгидой ООН, при посредничестве Генерального Секретаря ООН Антониу Гутерриша в феврале будущего года, когда войне пойдет второй год. Россия, по словам украинского политика, не может участвовать в саммите. Украина объявила о своем требовании об исключении России из Совбеза ООН, где она занимает, по словам Украины, место СССР, не являясь Советским Союзом. Россия, объявив себя правопреемницей Советского Союза, сочла данное заявление достаточным для того, чтобы занять место СССР. Вот такой юридический казус. Насколько Украине удастся данный маневр, судить преждевременно. Но если учесть тот факт, что Россия совершила агрессию в отношении суверенной Украины, оставлять Россию в составе Совбеза ООН, не рационально. Россия обладает правом вето и может заблокировать любую резолюцию, любое решение. Россия часто пользуется правом вето, привлекая на свою сторону и страны-сателлиты.

Роль посредника – сложная, многогранная и опасная, в конечном итоге. Часто посредник подпадает под огонь критики с обеих сторон. Редко ему удается быть справедливым, то есть решать вопросы не в соответствии со своими пристрастиями и взглядами на мир, а именно так, как того требует справедливость. Подобное занятие предполагает уравновешенность, некоторую отстраненность и, по возможности, отсутствие корыстных интересов. Потому что в противном случае обязательно появляется перекос. Мы наблюдаем такую ситуацию в Карабахе, где Россия является посредником. Лучший вариант, но также не без изъяна, когда Турция является посредником между Украиной и Россией. И таких примеров достаточно. Известная истина о том, что «худой мир лучше доброй войны» всегда превалировала, когда посредники предлагали опасные компромиссы, в результате которых появлялись «замороженные» конфликты. Такие конфликты по прошествии определенного времени начинали пылать с новой силой и выливаться не просто в стычки и разногласия, а в обширные кровавые войны. Печальный опыт Карабаха, когда конфликт был заморожен почти на 30 лет, опыт Украины, когда после оккупации Крыма конфликт заморозили и всеми доступными и недоступными способами убеждали Украину, что ей нужно быть разумной и соглашаться на предложенные условия. Мы видим в какой пылающий костер выливается впоследствии замороженный конфликт, чью заморозку обеспечили недобросовестные посредники.

Какой вывод из сказанного? Возможно, посредники и вовсе не нужны, чтобы не усложнять процесс разрешения конфликта. Посредники нужны в любом случае. Другое дело, что выбор посредников должен быть более тщательным, на мой взгляд. Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он готов быть посредником между Россией и Украиной в том случае, если и Россия и Украина согласятся на его кандидатуру. Он пытается заранее оградить себя от обвинений в предвзятости и обеспечить себе тыл. Насколько ему это удастся, увидим. Изначально Гутерриш является незаинтересованным лицом, способным отстраненно рассматривать конфликт. К тому же он опытный политик, не исключаю, что ему удастся обойти острые углы, которые неизбежны в деятельности посредника. Как бы там ни было, единственное условие, при котором роль посредника успешна — уход агрессора с оккупированных территорий. После выполнения этого положения, посредник может обеспечить условия для дальнейшего разрешения войны, конфликта. Если принципиальное условие ухода агрессора с оккупированных земель не будет выполнено, то роль посредника опять сведется к тому, что конфликт будет заморожен и через некоторое время, через 5, 10, а может быть и через 30 лет, конфликт вспыхнет с новой силой и, не исключено, что перерастет в громадную, кровавую войну. Нам остается лишь надеяться на то, что посредники, роль которых несомненно велика, смогут найти аргументы для нейтрализации агрессоров и восстановления справедливого мира.