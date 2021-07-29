Посольство США в Багдаде в четверг подверглось ракетному обстрелу, сообщает Анадолу.
По информации местных СМИ, два снаряда разорвались в непосредственной близости от посольства США в «зеленой зоне», где расположены и другие иностранные дипмиссии.
Информации о пострадавших не поступало.
Правительство Ирака пока не выступило с комментариями по этому вопросу.
Объекты США в Ираке в последнее время часто подвергаются обстрелам. Предполагается, что за атаками стоят поддерживаемые Ираном шиитские группировки.