Посольство США в Багдаде подверглось обстрелу

Как минимум, три ракеты упали на территорию укрепленной Зеленой зоны Багдада в результате атаки, мишенью которой являлось посольство США в Ираке, сообщили в воскресенье два источника в иракских службах безопасности.

С территории посольства, расположенного внутри Зеленой зоны, был слышен звук сирен.

Система противовоздушной обороны, предназначенная для защиты посольства, сбила одну из ракет. Об этом заявил сотрудник служб безопасности, офис которого расположен в Зеленой зоне.

По словам источников, сообщений о потерях не поступало. (Голос Америки)