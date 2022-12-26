Гражданам США, находящимся в Пакистане, рекомендовано проявлять повышенную осторожность на фоне возможной угрозы теракта против них на территории страны, передает ТАСС. Как заявили в посольстве Вашингтона в Исламабаде, американские дипломаты получили предложение не уходить с территории диппредставительства на время рождественских каникул.

«США известна информация о том, что экстремисты, возможно, намереваются совершить нападение на американцев в одной из частных гостиниц в Исламабаде в предновогодние дни», — указали в дипмиссии.

Информация о возможной опасности для американцев в Пакистане появилась на фоне теракта в Исламабаде, который произошел 23 декабря. В результате атаки террориста-смертника погибли два человека, ответственность на себя взяла запрещенная организация «Техрик-и-Талибан Пакистан».