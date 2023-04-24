Историк, кандидат исторических наук Александр Алферов выдвинул инициативу по преобразованию здания посольства РФ в Киеве в единственный в мире музей, который расскажет правду об истории России.

Как сообщает #, это произошло после того, как власти Киева приняли решение конфисковать земельный участок диппредставительства РФ.

«Я не уверен, что там можно будет сделать какой-то бизнес-центр или магазин. Место ценно само собой. Там следует сделать музей. Но не музей оккупации, не освободительных соревнований или филиал какого-то другого музея. По моему мнению, там следует открыть «Музей РФ (Московии)». Создать единственный во всем мире музей, в котором будет представлена правдивая история этого государства» — отметил Алферов.

Он предложил обустроить постоянные экспозиции о коренных финно-угорских народах современной России, их культуре, религии и быте, становлении Московского царства и краже названия «Россия» и т.д.

Напомним, ранее Городской совет Киева разорвал договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание посольства России, и призвал правительство Украины конфисковать его здание.

«Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России. А также обратился в кабинет министров Украины [с призывом] о возвращении имущества «дипучреждения» в собственность украинского государства», — написал мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.