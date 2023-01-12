Посол Турции в Тель-Авиве Шакир Озкан Торунлар вручил верительные грамоты президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

Как сообщает Агентство Анадолу, глава турецкой дипмиссии был принят президентом в резиденции в Западном Иерусалиме.

После озвучивания государственного гимна и вручения верительных грамот, президент Израиля и посол Турции выступили с заявлением для прессы.

«Сегодня мы говорим о новом важном этапе на пути укрепления взаимодействия и углубления дружественных отношений между странами», — сказал Герцог, поприветствовав турецкого дипломата на турецком языке.

Израильский политик назвал первым значимым шагом в процессе улучшения связей приглашение в Анкару, поступившее в его адрес от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Израиля признался, что вид израильского флага в Анкаре и исполнение национального гимна произвели на него неизгладимое впечатление. «Я и президент Эрдоган приветствуем прогресс в отношениях между Израилем и Турцией. Государство Израиль, придает большое значение историческим связям с Турцией», — констатировал Герцог.

Президент Израиля в марте 2022 года посетил Анкару, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу – в мае Израиль.

Решение о повышении уровня дипотношений и взаимном назначении послов было принято сторонами 17 августа 2022 года.