Власти Великобритании направили представителю Тайваня в Лондоне Келли Шей — де-факто посол Тайбэя в королевстве — специальное приглашение в британский МИД, для подписания книги соболезнований по случаю смерти королевы Елизаветы II, пишет The Guardian со ссылкой на тайваньское внешнеполитическое ведомство. По информации издания, соответствующее решение объясняется тем, что Лондон придает большое значение британо-тайваньским отношениям и драгоценной дружбе между двумя народами.

Как отметили в МИД Тайваня, Келли Шей получил то же внимание, что и представители других государств, прибывших или находящихся в Великобритании, чтобы оплакать смерть королевы. В ведомстве не уточнили, будет ли присутствовать представитель Тайбэя непосредственно на похоронах Елизаветы II. Guardian подчеркивает, что на траурной церемонии будет присутствовать представитель правительства Китая.

Великобритания официально не имеет дипломатических отношений с Тайванем — де-факто независимое государство, которое КНР считает частью своей территории, — придерживаясь принципа «одного Китая», как и большая часть мирового сообщества. Однако Лондон зачастую поддерживает неофициальное взаимодействие с Тайбэем и даже поставляет ему оружие.