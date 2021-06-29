Посол США в России Джон Салливан рассказал, что после возвращения в Москву обсудил с помощником президента РФ Юрием Ушаковым прошедший в Женеве российско-американский саммит.

«Могу сказать, что после того, как меньше 24 часов назад я вернулся в Москву, я уже начал работать. Сегодня в Кремле я встретился с послом Юрием Ушаковым. Мы оба согласились с тем, что встреча [президентов США и РФ] в Женеве была полезной, но она ознаменовала собой лишь начало обсуждения широкого круга вопросов», — цитирует посла ТАСС.

Салливан добавил, что в течение следующих шести-двенадцати месяцев станет ясно, сможет ли Москва и Вашингтон «прийти к более конкретным достижениям».