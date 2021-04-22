Посол США в России отправился в Вашинтон

Посол США в Москве Джон Салливан в четверг, 22 апреля, вылетел из аэропорта Шереметьево в Лондон, где он пересядет на рейс до Вашингтона. Об этом сообщают информагентства «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники.

20 апреля интернет-издание Axios сообщило со ссылкой на представителя Государственного департамента, что Салливан отправится в США в ближайшие дни, чтобы «навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать служить на своем посту бессрочно». По словам собеседника издания, посол вернется в Москву «в ближайшие недели».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков посоветовал послу США Джону Салливану уехать в Вашингтон для консультаций.