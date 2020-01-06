Посол США в Афганистане объявил о своей отставке

Американский посол в Афганистане Джон Басс объявил, что уходит с занимаемой должности.
Как передает RT, об этом глава диппредставительства США написал в своём Twitter.
«Настало время мне и Холли (супруге посла — RT) покинуть Афганистан», — написал он.
Он выразил надежду, что лидеры Афганистана и граждане преодолеют разногласия и будут вместе работать для достижения политического урегулирования с радикальным движением «Талибан».
Его кандидатура на пост посла США в Афганистане была выдвинута в июле 2017 года президентом Дональдом Трампом.
До этого Басс занимал должность посла США в Турции.