Посол США в Афганистане объявил о своей отставке

Американский посол в Афганистане Джон Басс объявил, что уходит с занимаемой должности.

Как передает RT, об этом глава диппредставительства США написал в своём Twitter.

«Настало время мне и Холли (супруге посла — RT) покинуть Афганистан», — написал он.

Он выразил надежду, что лидеры Афганистана и граждане преодолеют разногласия и будут вместе работать для достижения политического урегулирования с радикальным движением «Талибан».

Его кандидатура на пост посла США в Афганистане была выдвинута в июле 2017 года президентом Дональдом Трампом.

До этого Басс занимал должность посла США в Турции.