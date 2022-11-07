Победа Азербайджана в ноябре 2020 года была победой справедливости.

Как передает #, об этом говорится в заявилении посла Пакистана Билала Хаи по случаю годовщины победы Азербайджана в Отечественной Войне.

«Это было доказательством того, что незаконная оккупация не может продолжаться долго и рано или поздно оккупанту придется столкнуться с реальностью»,- сказал он.

Посол подчеркнул, что эта дата отмечается и в Пакистане: «Азербайджанские флаги развеваются в Пакистане. Правительство и народ Пакистана желают успеха всему азербайджанскому народу в этот знаменательный день. Пакистан будет и впредь поддерживать усилия Азербайджана по содействию миру, стабильности и процветанию во всем регионе. Да здравствует пакистано-азербайджанская дружба!».