Посол Норвегии в России Роберт Квиле вызван в МИД России.

Как передает #, об этом сообщается на сайте МИД России.

Отмечено, что поводом для вызова посла послужили имевшие место в последние месяцы задержания и судебные процессы в Норвегии в отношении российских граждан, которые были обвинены в противозаконном использовании беспилотных летательных аппаратов.

В министерстве также отметили, что «приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия».