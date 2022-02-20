Посол Италии в Австралии Франческа Тардиоли погибла во время отдыха на родине. Дипломат скончалась 19 февраля, упав с балкона. Об этом пишет Corriere di Umbria.

По данным издания, Тардиоли свесилась с четвертого этажа через террасу и потеряла равновесие. Несчастный случай произошел 19 февраля, когда дипломат отдыхала в Фолиньо, своем родном городе. Карабинеры расследуют эпизод и пытаются разобраться в причинах. Дата похорон еще не назначена.

В свою очередь газета La Stampa подвергает сомнению версию о несчастном случае и пишет, что 56-летний дипломат якобы страдала от депрессивного расстройства.

Посольство в Канберре выразило соболезнования в связи с безвременной кончиной «изысканного человека, профессионального дипломата и защитника прав человека».

Тардиоли занимала должность посла в Канберре с сентября 2019 года. Она свободно говорила на английском и французском языках, хорошо знала немецкий и испанский языки. (Газета.Ру)