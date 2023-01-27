27 января посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана в связи с терактом против посольства Азербайджана в Иране.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече было решительно осуждено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, террористический акт, подчеркнута недопустимость подобных нападений на дипломатические представительства.

До внимания противоположной стороны было доведено, что на основании «Венской конвенции о дипломатических отношениях» должна быть обеспечена защита здания представительства от всех видов нападений, и безопасность его сотрудников. В связи с этим от компетентных органов Ирана было настоятельно потребовано скорейшее привлечение к ответственности лица, совершившего террористический акт, проведение тщательного расследования террористического акта, выявление и наказание других участников, причастных к организации и совершению преступления.

На встрече также было выражено сожаление тем, что в последнее время в Иране проводится спланированная антиазербайджанская кампания, и произошедшее еще больше обострило и без того непростые отношения.

Посол Ирана Сеид Аббас Мусеви резко осудил вооруженный теракт против посольства Азербайджана и сказал, что глубоко опечален случившимся, выразил глубокие соболезнования семье погибшего сотрудника посольства, а также правительству и народу Азербайджана. На встрече посол подчеркнул также, что соответствующие органы Ирана немедленно отреагировали на случившееся и этот вопрос расследуется соответствующими правоохранительными органами, подробная информация будет обнародована после завершения расследования.