Посол Германии был вызван в МИД Ирана.

Как сообщает корреспондент в Тегеране, посол Ганс Удо Моцель вызван в МИД Ирана после инициативы о проведении в Германии внеочередного заседания Совета ООН по правам человека в связи с последними событиямии в Иране, и после повторных заявлений властей Германии о протестах в Иране. Ему была вручена нота протеста иранского правительства.

Также послу Германии было заявлено о том, что последнее заявление на внеочередном заседании Совета ООН по правам человека является ошибочным шагом, опирающимся на политический подход.

Подчеркнуто, что Иран не будет сотрудничать ни по какому-либо механизму, который будет подготовлен на основании этого заявления.