Посол Франции вызван в МИД Азербайджана

Посол Франции в Азербайджане был вызван в МИД, где ему выражен протест в связи с актом вандализма в отношении здания азербайджанской дипмиссии в Париже. Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«14 июля был совершен акт вандализма в отношении здания посольства нашей страны во Франции Этот акт, совершенный предположительно группой радикально настроенной армянской молодежи, включая элементы терроризма, является также грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В связи со случившимся посол Франции в стране был вызван в МИД, противоположной стороне выражен протест», — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что посольства и консульства Азербайджана в зарубежных странах проинструктированы о проявлении осторожности «в связи с угрозами радикальных армянских организаций».

Также МИД направил обращения соответствующим органам зарубежных стран об усилении охраны дипмиссий Азербайджана, согласно Венской конвенции.