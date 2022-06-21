Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер прибыл во вторник в российский МИД, куда был вызван в связи с ограничениями транзита ряда товаров из субъектов РФ в Калининградскую область, введенными литовской стороной из-за европейских санкций в отношении России, пишет ТАСС.

Как сообщил 17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Литовские железные дороги уведомили Калининград о том, что с 18 июня они ограничивают транзит ряда товаров из субъектов РФ в этот регион из-за европейских санкций в отношении России. Руководитель области подчеркнул, что действия Литвы являются незаконными и нарушающими договоренности, так как при вступлении в ЕС она гарантировала сохранение транзита в Калининград. По его словам, Эдереру в дипведомстве укажут на «соответствующие условия».

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Литва должна понимать серьезность последствий принимаемых решений по транзиту, которые усугубляют положение дел в продовольственной безопасности.