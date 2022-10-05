Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал решение Вашингтона выделить Киеву новый пакет военной помощи. Он сказал, что Россия воспринимает это «как непосредственную угрозу» своим стратегическим интересам, и призвал Вашингтон «прекратить провокационные действия», которые, по мнению посла, могут «привести к самым серьезным последствиям».

Антонов считает, что поставки Украине оружия США и их союзниками «влекут за собой затягивание кровопролития», а также усиливают опасность прямого военного столкновения России и стран Запада. «Решение администрации (США) продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта», — цитируют посла росийские СМИ.