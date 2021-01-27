Посмотри концерт Мири Юсифа и поддержи тех, кто подарил нам победу

31 января 2021 года состоится телеконцерт «Yaşat» народного артиста Азербайджана Мири Юсифа. Цель концерта – поддержать семьи шехидов и ветеранов Отечественной войны, сообщили # организаторы проекта, SS Production и Общественное телевидение Азербайджана.

Во время концерта каждый зритель сможет сделать пожертвование, которое будет передано в фонд «Yaşat» и направлено непосредственно семьям шехидов и ветеранов.

Концерт будет транслироваться на канале ITV. Прозвучат хиты Мири Юсифа, а ведущими концерта будут Наргиз Джалилова и Салех Багиров.

Информационную поддержку мероприятия обеспечивает журнал Nargis. Организаторы приглашают всех посмотреть концерт 31 января в 18:15 и поддержать тех, кто подарил нам Победу!