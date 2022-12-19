Послы Германии, Австрии и Венгрии посадили 40 деревьев на кладбище немецких солдат в Сумгайыте.

Как передает #, об этом в Twitter написал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман.

«Сегодня вместе с моими коллегами из Австрии и Венгрии и главой исполнительной власти Сумгаита Закиром Фараджовым мы посадили 40 деревьев на кладбище немецких солдат. Выражаем благодарность исполнительной власти города Сумгаит за быструю реализацию плана, который мы разработали в День памяти в ноябре», — говорится в публикации посла.