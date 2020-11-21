После встреч в Ереване Зиничев летит к Кямаледдину Гейдарову

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл в Ереван в составе межведомственной комиссии для обсуждения гуманитарных задач, а также вопросов реализации трехстороннего заявления по Карабаху, сообщает ведомство.

«Евгений Зиничев проведет 21 ноября рабочую встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Армении Андраником Пилояном и министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым. Также члены межведомственной делегации проведут сегодня встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — говорится в сообщении МЧС РФ.