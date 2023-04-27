Неожиданный визит на украинский фронт президента России Владимира Путина спровоцировал волну отставок в высшем руководстве армии, синхронно сообщили в четверг Z-паблики и военкоры.

Указом от 20 апреля Путин уволил генерала армии Александра Дворникова, генералов-полковников Александра Журавлева и Рустама Мурадова сообщил военкор Юрий Котенок.

Военкор ВГТРК Александр Сладков подтверждает отставки генералитета, провалившего зимнее наступление армии, которая более полугода ведет бои за Бахмут, а с начала января увеличила площадь захваченных территорий Украины лишь на сотые доли процента.

По данным Сладкова, снят с должности замминистра обороны по тылу, генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его называли «мариупольским мясником» за участие в захвате города и после назначили руководить тылом. Z-Канал «Рыбарь» также пишет про увольнение Мизинцева и генерала-майора Олега Горшенина, который руководил Национальным центром управления обороной.

«Полетели головы», — констатирует близкий к ЧВК «Вагнер» канал Wargonzo. Он подтверждает отставку Мизинцева и отмечает, что волна увольнений началась после визита Путина.

Отставки в высшем руководстве армии могут продолжиться. (moscowtimes.ru)