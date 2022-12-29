После очередного массированный обстрела Украины российскими снарядами одна ракета упала на территории Беларуси, сообщило госагентство БелТА. По данным издания, это был украинский снаряд комплекса С-300.

Ракета упала на территории Беларуси в промежутке с 10:00 до 11:00. Президент Беларуси Александр Лукашенко был немедленно проинформирован. По его поручению Следственный комитет и Минобороны устанавливают причины падения, указывает агентство.

Пока специалисты рассматривают две основные версии: залет ракеты, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону. Вторая версия — ракета могла быть сбита в результате работы белорусской ПВО, говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших пока нет, уточняет агентство.

Ракета упала в Бресткой области, отмечает телеграм-канал «Беларускі Гаюн». По его данным, в местных пабликах VK появилась информация, что в четверг утром «недалеко от деревни Горбаха ПВО сбили ракету, по первой информации пострадавших нет».

В четверг, 29 декабря, Россия нанесла десятый массированный удар по критической инфраструктуре Украины, выпустив рекордное количество крылатых ракет. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Россия запустила 120 снарядов.

Украинская сторона пока не прокомментировала информацию.

С-300 — это зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения аэродинамических и баллистических средств воздушного нападения. Его максимальная дальность поражения составляет 75 километров, говорится на сайте Минобороны Беларуси.