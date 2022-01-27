Визит президента РФ Владимира Путина запланирован на период после зимней Олимпиады в Пекине. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с коллегой из ЦАР Сильви Байпо-Темон в четверг в Анкаре.

«Визит президента РФ в январе невозможен ввиду плотности графика российского президента. До этого визита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывает в Украине. Надеюсь, что переговоры с российской и украинской сторонами внесут вклад в снижение напряженности», — подчеркнул Чавушоглу.

Турецкий лидер напомнил о позитивных отношениях Турции с Украиной и Россией, выразив готовность к посредничеству во имя сохранения стабильности в регионе.

Чавушоглу подчеркнул значимость снижения эскалации путем диалога.

По его словам, Анкара осознает, что подобного рода кризисы невозможно решить одной или двумя встречами. «Главное в этом вопросе – продолжение процесса переговоров», — отметил Чавушоглу.

Турецкий министр также коснулся темы нормализации отношений между Турцией и Арменией, сказав, что последующие шаги в этом направлении определят спецпредставители двух стран.

По его словам, Турция выступает за диалог со всеми странами, в том числе с Арменией.

Чавушоглу напомнил, что Анкара ранее направила приглашение на участие в Дипломатическом форуме в Анталье в адрес главы МИД Армении Арарата Мирзояна и спецпредставителя этой страны по нормализации отношений с Турцией Рубена Рубиняна.

«Накануне стало известно о возможном визите в Анталью и премьер-министра Армении [Никола Пашиняна]», — отметил Чавушоглу.