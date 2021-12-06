Представитель администрации США заявил, что американский президент Джо Байден переговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни», — сказал он.

По его словам, американский лидер сообщит Зеленскому об итогах беседы с Путиным и проведет консультации с ним. Похожие переговоры с президентом Украины проведет и госсекретарь США Энтони Блинкен.