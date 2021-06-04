Что ни говорите, но азербайджанцы – народ «кровожадный». На самом деле, как можно судить армянских террористов и наемников. Оказывается, судить армянских террористов является…нарушением международного права.

Вначале, и я этому не поверил, но сей абсурд на своей странице в Facebook написал обмудсман Армении Арман Татоян. Вот и сам текст.

«Любое преследование или судебный процесс в отношении пленных является грубым нарушением международного права. В Азербайджане с грубым нарушением норм международного права состоялось судебное заседание по уголовному делу армянских пленных Людвика Мкртчяна и Алеши Хосровяна.

Более того, с заявлением выступила Госслужба безопасности Азербайджана и Генпрокуратура: «Предварительное следствие по уголовному делу в отношении 14 армянских военнопленных, совершивших серию диверсионных, террористических и других преступлений против азербайджанских военнослужащих и мирных жителей в северо-западном районе Гадрута, завершено и передано в суд».

Во-первых, все военнослужащие и мирные жители армянской стороны, незаконно удерживаемые в Азербайджане, являются военнопленными. Они были захвачены во время вооруженного конфликта, и этот конфликт еще не окончен.

Более того, власти Азербайджана преследуют пленных с армянской стороны на основании их так называемых «признаний».

Очевидно, что в таких условиях в Азербайджане они удерживаются незаконно и уголовное преследование или судебное разбирательство в отношении пленных является грубым нарушением требований международного гуманитарного права, в том числе требований Женевской третьей конвенции.

Исследования аппарата Защитника прав человека констатировали, что «в отношении пленных Людвика Мкртчяна и Алеши Хосровяна в зале суда проявляется откровенное унижающее достоинство отношение, их держат в стеклянной камере, в изолированном состоянии. Мониторинг показал, что это отношение и публикации были сделаны для того, чтобы причинить дополнительные душевные страдания семьям пленных и создать напряженность в армянском обществе.

Поэтому все пленные с армянской стороны должны быть немедленно освобождены и возвращены на Родину без каких-либо предварительных условий».

Обожаю русский слог в армянском исполнении. Мало того, что 14 армянских диверсантов совершили диверсию в отношении азербайджанских военнослужащих, так еще и нелюдей Людвига Мкртчяна и Алешу Хосровяна держат в стеклянной камере. Кстати, эти двое «вояк» отличились тем, что пытали мирных азербайджанцев во время первой карабахской войны.

Но действительно, азербайджанский суд несправедливо поступил с этими террористами. Этих «милых» людей посадил в стеклянную камеру. А где армянский шашлык, армянская «талма», ананасы в шампанском? Конечно же, это грубое нарушение каких-то там пунктов Женевской конвенции.

В то же время, Арман Татоян наглым образом замалчивает издевательства и пытки над Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым. И заметьте важный нюанс. Если Алешу и Людвига судит легитимное азербайджанское государство, одержавшее победу в течение 44-дней, то над Дильгамом и Шахбазом было устроено судилище со стороны карабахских сепаратистов.

Вернемся к пыткам. Реальным и выдуманным. Когда эти «белые и пушистые» Людвиг и Алеша издевались над мирными азербайджанцами, это соответствовало Женевской конвенции? Это были реальные пытки. А стеклянная камера – это рай для таких мразей, Людвиг и Алеша. Кстати, стеклянные камеры есть во многих судах Азербайджана и специально для армянских извергов никто никакие камеры не устанавливал.

Но тут есть еще один момент. Татояну плевать и на Алешу, и на Людвигу, и на остальных хаев. Его интересуют политические дивиденды, которыми он может козырнуть перед основным конкурентом Николом Пашиняном.

После 44-дневной войны позиции Пашиняна сильно пошатнулись. И в нынешней мутной воде представители карабахского клана Кочарян и Саргсян, рыбу поймать не могут. И вот на авансцену выходит Арман Татоян. Бездарный и далекий от политики человек, который набирает очки за счет националистических популярных заявлений. Пашиняна ему не одолеть, но проскочить в парламент вполне реально. Так что, думается, что Пашиняну еще один срок правления обеспечен. Он оказался умным среди дураков…