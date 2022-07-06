Министр обороны Португалии Элена Каррейрас выразила мнение, что роль ее страны в НАТО должна быть усилена в текущих условиях глобальной безопасности из-за боевых действий в Украине. Ее слова передает издание Euractiv.

«Вторжение России в Украину продемонстрировало необходимость еще большей адаптации в этой области. Столкнувшись с новой международной обстановкой в области безопасности, наши обязательства в рамках НАТО приобретут особую значимость в краткосрочной и среднесрочной перспективах»», — заявила министр.

По ее словам, недавний Саммит НАТО в Мадриде помог странам-членам альянса пересмотреть требования к уровню готовности, на который необходимо выйти в случае усиления угрозы на востоке Европы.

Каррейрас также отметила, что португальские военные всегда будут «готовы к вызовам». (Газета.Ру)