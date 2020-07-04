Поправки в Конституцию России вступили в силу

Поправки в Конституцию РФ, которые одобрили более трех четвертей проголосовавших граждан, в субботу, 4 июля, вступили в силу.

Обновленный текст основного закона страны уже опубликовала «Российская газета».

В Конституцию внесено 206 поправок. В связи с этим потребуется изменить 98 действующих законов.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию.

Согласно этому указу, поправки вступают в силу с 4 июля.

Напомним, на общероссийском голосовании, которое проходило с 25 июня по 1 июля, поправки поддержали 77,92% проголосовавших граждан (около 58 млн), против высказались 21,27% (менее 16 млн). Явка составила 67,97%.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила , что голосование по внесению поправок в Конституцию прошло достойно и максимально демократично (aif.ru)